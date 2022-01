Izrael. Otwarcie granic dla zaszczepionych obcokrajowców

RPA, Nigerię, Hiszpanię, Portugalię, Francję i Kanadę obecnie uznawane za "czerwone" kraje najwyższego ryzyka, ale ministerstwo zdrowia planuje przesunąć je do bezpiecznej kategorii. Za to z "pomarańczowej" do "czerwonej listy" przeniesione mają zostać: USA, Wielka Brytania i Szwajcaria.