Pracuje tylko 2,5 miesiąca w roku. "To, co robię, nie mieści się do końca w normach"

Nie jadę tam z określonym planem, chcę poznać daną kulturę i tradycje jak najlepiej, stać się ich częścią. A także kontynuować to, co robiłam w Ameryce Środkowej, czyli m. in. wspinaczki po wulkanach, czy tak jak w Nikaragui: zjazd z wulkanu na desce. Może więc skok na bungee do aktywnego wulkanu w Chile? No i surfing, z którym zaczęłam przygodę w Portugalii. Jest to po prostu kolejna przygoda. Zobaczymy, czy potrwa kilka miesięcy, czy może kilka lat [śmiech].