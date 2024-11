Jarmark w Warszawie. Tyle zapłacimy za grzańca od Magdy Gessler

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie trwa już od 23 listopada. Odwiedzać go można aż do 6 stycznia 2025.

To, co najbardziej interesuje odwiedzających jarmarki to grzane wino. Czasem bardziej niż sam napój rozgrzewają jego ceny. W Warszawie za popularnego grzańca trzeba zapłacić od 20 do 30 zł, w zależności od pojemności. Z kolei gorący miód lub grzane piwo można znaleźć za 15 zł.