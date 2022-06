Jeden z najdłuższych mostów wiszących na świecie. "Nie było łatwo przełamać swoje lęki"

Ile kosztuje wejście na most "516 Arouca"?

W porównaniu do wejścia na obecny najdłuższy wiszący most na świecie spacer "516 Arouca" kosztuje grosze. Za wejście na "Sky Bridge 721" zapłacimy 350 czeskich koron, czyli około 70 zł. W sezonie (od kwietnia do października) za bilet na portugalski most dla osoby dorosłej, kupiony online, zapłacimy tylko 2 euro (ok. 10 zł).