Jedna z najpopularniejszych plaż świata wciąż niedostępna. Zamknięto ją na kolejne 2 lata

Rozsławiona przez film "Niebiańska plaża" zatoka Maya Bay cierpi przez swoją popularność. Tłumnie odwiedzający ją w ostatnich latach turyści zaburzyli jej ekosystem. Tajski Departament Parków Narodowych postanowił zamknąć ją na kolejne dwa lata.



Maya Bay nazywana jest "niebiańską" i "bajeczną". Wygląda obłędnie, a kolor wody i sceneria są żywcem wyjęte z pocztówek. Nic więc dziwnego, że miejsce to przyciągało do niedawna nawet 5 tys. turystów dziennie. Do niedawna, ponieważ tak ogromna liczba osób przyczyniła się do zrujnowania okolicy i rafy koralowej. Dlatego podjęto decyzję o zamknięciu zatoki dla urlopowiczów.