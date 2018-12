Tajlandia – kraina masażu. Wakacje w Tajlandii

Tajski masaż to nuat phaen boran, czyli starożytny masaż wykonywany techniką klasyczną. Stanowi on połączenie sztuki wielu kultur, a każda z licznych szkół masażu tajskiego ma na niego własny sposób. Wakacje w Tajlandii nie będą bez masażu kompletne.

Tajski masaż bazuje na intensywnej pracy jednej bądź 2 osób, a trwa minimum 2 godziny (flickr.com, Fot: Tara Angkor Hotel)

Ceny w Tajlandii

Egzotyczna Tajlandia w Azji Południowo-Wschodniej to nie tylko całe mnóstwo kurortów usytuowanych przy bajecznych plażach, otoczonych tropikalną roślinnością, gdzie kręcono hollywoodzkie hity filmowe. To także kulinarny raj z niskimi cenami, okazja do zobaczenia niespotykanych w naszej części świata zwierząt, ptaków i owadów oraz gatunków flory, a także monumentalne zabytki ze świątyniami z posągami Buddy czy dawnymi rezydencjami królewskimi na czele. Ale Tajlandia jest również znana z klasycznego tajskiego masażu, który nigdzie nie przyniesie takiej rozkoszy ciału i umysłowi, jak na wakacjach w tym wspaniałym zakątku. Techniki masażu ewoluowały na przestrzeni tysięcy lat i w poszczególnych szkołach przenikają się nawzajem, stanowiąc ciekawy miks.

Wycieczki do Tajlandii stają się coraz bardziej dostępne cenowo również dla naszych rodaków. Obecnie za kilkanaście dni na miejscu w świetnej lokalizacji płacimy tyle, co jeszcze kilka lat temu wydalibyśmy na wyjazd tygodniowy. Jeśli jesteśmy smakoszami kuchni i miłośnikami nowych potraw, zdecydujmy się na jedną z opcji z zakwaterowaniem niedaleko plaży, jedynie z bufetem śniadaniowym, przelotami z Polski oraz transferami. Na miejscu wciągnie nas ogromny wybór lokalnych straganów ze street foodem i knajpek nieopodal naszej bazy noclegowej – ceny na miejscu są niezwykle atrakcyjne. A za 11 dni zapłacimy od 3160 zł w opcji first minute Tajlandia na maj 2019. Wręcz nie opłaca się wyjeżdżać tylko na 7 dni za niewiele niższą kwotę.

Tajski masaż – co to jest?

W krainie masażu możemy oddać się w ręce profesjonalistów już dosłownie wszędzie: od ręcznika na plaży, poprzez rozkładane stoiska na ulicy, aż po profesjonalne i certyfikowane salony masażu w dużych miastach czy też resorty SPA połączone z hotelami, w których nocujemy bądź jesteśmy jedynie w barze na drinku.

Tysiące i setki lat temu zajmowali się nim nawet mnisi w świątyniach. To właśnie zawodowych masażystów i masażystki warto polecać, jeśli chcemy w pełni skorzystać z leczniczych oraz relaksacyjnych właściwości tego rodzaju masażu tajskiego w Tajlandii. Przede wszystkim warto pamiętać, że profesjonalnie wykonany masaż tajski to zabieg na całe ciało, łącznie z uszami czy palcami u stóp, który trwa co najmniej 2 godziny i wymaga pewnego odosobnienia. Mogą wykonywać go jednocześnie 2 osoby, a kobieta lub mężczyzna masowany przyjmuje w międzyczasie kilka pozycji o korzeniach w jodze pasywnej.

Rodzaje tajskiego masażu i przeciwwskazania do jego wykonywania

Tajski masaż jest polecany każdemu bez względu na wiek czy płeć. Powinny go szczególnie rozważyć osoby prowadzące stresujący tryb życia, odczuwające silne dolegliwości wynikające z menopauzy, po przebytych niedawno porodach oraz borykające się z przewlekłymi stanami depresyjnymi i walczące z depresją. Tajski masaż złagodzi zaburzenia krążenia krwi, usprawni przemianę materii, pomoże przy nagromadzeniu toksyn w organizmie. Podstawowe przeciwwskazania do tajskiego masażu to ciąża, choroby skórne z pęcherzami czy stany ropne, poważne stany zapalne, gorączka, miażdżyca, choroby serca, tętniaki, zapalenia żył, choroby zakaźne.

Spośród około 80 najpowszechniej dostępnych rodzajów tajskiego masażu wybierać możemy z takich najpopularniejszych form, jak:

Klasyczny masaż tajski całego ciała bazujący na akupresurze oraz jodze (bez obaw – nie musimy znać tej dyscypliny ani wykonywać żadnych asan), jednocześnie relaksujący i energetyzujący ciało.

Tajski masaż z olejkami aromaterapeutycznymi pobudzającymi pory skóry do efektywniejszej pracy oparty na medycynie ajurwedyjskiej oraz akupresurze w pachnącej atmosferze sprzyjającej poprawie odporności i usuwaniu wody z organizmu.

pobudzającymi pory skóry do efektywniejszej pracy oparty na medycynie ajurwedyjskiej oraz akupresurze w pachnącej atmosferze sprzyjającej poprawie odporności i usuwaniu wody z organizmu. Tajski masaż stemplami ziołowymi, czyli podgrzewanymi wcześniej torebkami wykonanymi z bawełny i wypełnionymi mieszanką ziół. Swoista tajska apteczka pierwszej pomocy z olejkami eterycznymi silnie odpręża ciało i wykazuje działanie przeciwbólowe.

Lubiane są także oczyszczające tajskie masaże twarzy, odtruwająca refleksologia stóp (terapia zonowa), a także wzmacniający cebulki włosów tajski masaż głowy. Głęboki tajski masaż, prawidłowo i niespiesznie wykonany po liniach Sen (niewidocznych kanalikach), kompleksowo rozciągnie całe nasze ciało, przywróci równowagę organizmu, a także rozładuje nagromadzone w ciele napięcia wszystkich jego części. Wakacje w Tajlandii będą zatem idealną okazją do spróbowania czegoś nowego i zafundowania sobie wyjątkowej formy relaksu.

