Jedno z najsłynniejszych miejsc Europy zagrożone. Zniknie z listy UNESCO?

"To był czarny dzień dla Wielkiej Brytanii" - powiedział John Adams, przewodniczący grupy Stonehenge Alliance, która prowadzi kampanię przeciwko budowie tunelu, cytowany przez BBC. "Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy usłyszeli, że zamierzają zbudować obwodnicę nad egipskimi piramidami? Pomyślelibyśmy, że to coś niewyobrażalnego, a tutaj dzieje się naprawdę" - dodał.