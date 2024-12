Jedyna taka akcja w Polsce. "Dzwonią do nas, podpytują"

W kilku miastach można znaleźć komercyjne oferty wypożyczalni choinek, jednak są one skierowane do klientów biznesowych, a nie do prywatnych odbiorców. Przykładowe ceny wahają się tam w granicach od 80 do 470 zł za świerk pospolity lub kłujący - w zależności od wielkości drzewek oraz rozmiaru zamówienia. W cenie jest już dowóz i odbiór, a część kwoty stanowi kaucja, która wraca do klienta po tym, jak odda drzewko.