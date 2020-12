Las Sękociński. Ponad 70 choinek porzuconych w lesie. "Nie sprzedały się"

Kilkadziesiąt choinek porzucił ktoś w Lesie Sękocińskim, 20 km pod Warszawą. Dzień po świętach natrafił na nie pan Jarosław, który zdjęcia udostępnił na jednej z facebookowych grup. "Las Sękociński... Warto zobaczyć jak ludzie niszczą las" - napisał pod postem. - "Chodzi o to, że są plastikowym badziewiu i o to, że taka choinka jest odpadem. Nie można od tak wywalić takiej ilości do lasu."