Jest apel do turystów na Śląsku. "Śmiertelne zagrożenie"

"Pamiętajmy, że niezauważalna dla nas zmiana bardzo mocno wpływa na zimujące ssaki, i nie są to tylko nietoperze, ponieważ w jaskiniach mamy do czynienia z szeregiem innych gatunków zwierząt. Nietoperze wybudzające się ze snu wydają dźwięki, co może powodować efekt kaskadowy, który wybudza z hibernacji inne osobniki. Dlatego apelujemy do środowisk związanych z turystyką jaskiniową oraz osób indywidualnych, by nie wchodziły do jaskiń w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia" - czytamy w apelu, który został udostępniony także na FB.