Niezwykłe miejsce w Gdańsku. To tu są najlepsze śpiulkoloty dla nietoperzy

Zima to bardzo ciężki okres dla nietoperzy. Aby przetrwać do wiosny, zapadają w stan hibernacji. Niektóre trwają w niej nawet do kwietnia. W Trójmieście miejscem, w którym przesypiają zimę są zbiorniki należące do Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. "Najlepsze na Pomorzu śpiulkoloty są w Zbiorniku Wody Stara Orunia" - czytamy pod postem na FB, który nawiązuje do wyboru nowego Młodzieżowego Słowa Roku.