Jest pomysł na wielką atrakcję w polskim mieście. Czy dojdzie do realizacji?

- Trasa biegłaby z Osowej PKM Kukawka, gdzie powstanie ogromny parking dla przyjezdnych spoza Gdańska, do Oliwy, gdzie na wysokości zoo powstałaby dolna stacja i dalej, aż do Jelitkowa z nadmorską stacją końcową. Jedna gondola pomieści 34 osoby, można będzie do niej wejść z rowerem lub wjechać wózkiem inwalidzkim - wyjaśnił Michał Dworakowski.