Jesteś artystą? Możesz zamieszkać na wyspie zupełnie za darmo

Pisarz i mówca ma fantazję. Co roku w wakacje otwiera swój dom dla osób, które tak jak on – są artystami i potrzebują ciszy do tworzenia. To nie hotel, a prawdziwa gościna, bo można zamieszkać u twórcy zupełnie za darmo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Można wziąć ze sobą pięć osób (facebook.com)

Fredrik Härén, bo o nim mowa, jest właścicielem wyspy Ideas Island w pobliżu Sztokholmu. W wakacyjne miesiące mogą do jego domu przyjechać osoby, które chcą popracować w ciszy i na łonie natury. A do tego widok jest tak inspirujący, że natchnienie przychodzi niemal samo.

Do twórczej pracy i co za tym idzie na wyspę można zabrać 5 osób i zostać maksymalnie przez tydzień. A jeśli uda się przekonać Häréna, że potrzebujemy więcej czasu na ukończenie projektu, pobyt ten będzie można przedłużyć.

Za mieszkanie na wyspie nie zapłacimy ani grosza. Można oczywiście w ramach zapłaty przekazać datki na wybrane akcje dobroczynne. Trzeba jednak zaopatrzyć się w jedzenie, ale to chyba nie powinien być problem, gdy można szukać natchnienia na bajecznej wyspie zupełnie za darmo.

Wyspa jest otwarta dla wszystkich chętnych od maja do września. Co trzeba zrobić, żeby tam pojechać? Przede wszystkim należy wypełnić formularz, napisać parę słów o sobie i o projekcie nad którym chcesz popracować i czekać na odpowiedź. Dom w tym roku został już zapełniony, ale można już aplikować na przyszły rok.