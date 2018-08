Jezioro Miedwie skrywa tajemnicę. Jeszcze z czasów II wojny światowej

Jest piąte co do wielkości w Polsce, leży na Pobrzeżu Szczecińskim i skrywa tajemnicę. Na jego dnie mogą kryć się niemieckie torpedy. Podczas II wojny św. nad jeziorem Miedwie działała torpedownia, pracująca na potrzeby Luftwaffe. Podwodne badania rozpoczną się na jesień.

O tym, jak ważny był to ośrodek świadczy wielkość portu i liczba jednostek wydobytych z Miedwia w 1950 r. Dwa poławiacze wcielono do Polskiej Marynarki Wojennej jako kutry nurkowe "Nurek 2" i "Nurek 3". Wydobyto również kilka barek. Wiadomo jednak, że ponad 70 lat temu nie wszystko zostało wydobyte z dna jeziora. To, co kryją głębiny Miedwia chcą teraz znaleźć muzealnicy z Kołobrzegu, Stargardu i Szczecina.