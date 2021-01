Karkonoski Parki Narodowy. Za niewiedzę możemy słono zapłacić

Wielu Polaków błędnie myśli, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wystarczy, by załatwić wszystkie problemy związane z opieką medyczną podczas zagranicznych wakacji w Europie. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przypominają, że warto przed wycieczką w czeską część Karkonoszy zaopatrzyć się w porządne ubezpieczenie.

Karkonoski Park Narodowy - opłata za akcję ratunkową

"Przypominamy - akcje ratunkowe czeskiej Horskiej Służby dla cudzoziemców są płatne. Nie pokrywa tych kosztów karta EKUZ. Koszt zwykłej akcji, związanej z udzieleniem pomocy w czeskiej części Karkonoszy na miejscu, to około 800- 1000 złotych. Koszty poszukiwań czy użycia śmigłowca mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy euro. Transport poszkodowanego karetką do Polski to kolejnych kilka tysięcy złotych" - czytamy w poście udostępnionym na profilu Karkonoskiego Parku Narodowego na Facebooku.