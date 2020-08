Wakacje 2020. Kosztowne akcje ratunkowe przez dmuchane flamingi.

Tam, niestety, nie ma żartów, a ratownicy wodni widząc samotnego "flaminga" muszą podjąć akcję ratunkową, by przekonać się, czy na materacu nie ma przypadkiem osoby, która potrzebuje pomocy. Jak podaje "Rmf24", powołując się na agencję PAP, w ostatnim czasie podjęto 6 niepotrzebnych akcji ratowniczych, do których wykorzystano helikoptery. Każda taka akcja pochłania dziesiątki tysięcy koron duńskich.

W zeszłym roku podobną prośbę do plażowiczów mieli polscy ratownicy, którzy również apelowali o pilnowanie dmuchanych zabawek. Niektóre z nich do złudzenia przypominają ludzi dryfujących na wodzie. Wtedy konieczna jest akcja ratunkowa z użyciem helikoptera.

Woprowcy tłumaczyli wówczas, że taka sytuacja może zaangażować nawet kilkudziesięciu ratowników , wszystkie służby działające na wodzie, do kilkunastu jednostek motorowodnych, a nawet śmigłowiec. Akcja poszukiwawcza może trwać przez wiele godzin, a jeśli w międzyczasie dojdzie do prawdziwej tragedii, zabraknie specjalistów, którzy mogliby ruszyć na pomoc.

- Wielką zmorą ostatnich czasów są duże zabawki pływające – mówi w rozmowie z WP Joanna Szulc z Pomorskiego WOPR. - To nie są zabawki na otwarte wody. Wystarczy podmuch wiatru, wsteczny prąd i taka zabawka błyskawicznie odpływa od brzegu, stając się pułapką dla dziecka. Ponadto, porwana przez wiatr, z daleka może do złudzenia przypominać tonącego. Ratownicy dostają zgłoszenie o topiącej się osobie, ruszają do akcji, a okazuje się, ze to fałszywy alarm, bo to tylko zabawka - tłumaczy.