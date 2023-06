Kary dla zbieraczy jagód. 250, 500 a nawet 1500 zł - zobacz za co

Zbieracz jagód, który robi to w sposób niedopuszczalny, może więc zostać ukarany na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest grzywna, przyznana na podstawie Kodeksu wykroczeń, w wysokości 250 zł, drugim mandat za używanie maszynek na kwotę 500 zł, wydany w oparciu o Ustawę o ochronie przyrody. Trzecia opcja to kara za wjazd do lasu samochodem, co często zdarza się tym, którzy zbierają duże ilości jagód. Grozi za to opłata w wysokości nawet 500 zł.