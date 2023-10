Każdego by wpuścił do domu, nie lubił tylko jednego. Nie żyje najstarszy pies świata

Był niezwykle łagodny. Nie pilnował domu, ale każdego wpuszczał do niego chętnie. Jeśli chodzi o jedzenie, nie był wybredny - jadł to, czym żywiła się jego rodzina. Nie cierpiał tylko spaghetti bolognese. W niedzielę, 22 października, padł najstarszy pies świata, który całe swoje życie mieszkał z jedną rodziną w Portugalii. W lutym 2023 r. został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, jako najdłużej żyjący pies na świecie.