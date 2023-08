Kiedy i jak nakładać SPF na twarz? Zdradzamy tajniki!

Krem nanoś przed wykonaniem makijażu, odczekując chwilę, aż w większości wchłonie się w skórę. Kremu z filtrem warto używać na co dzień, nie tylko latem. Dlaczego? By uniknąć szkodliwego promieniowania UVB podczas ekspozycji na słońce. UVB odpowiada za opaleniznę, ale wiosną i latem, gdy przebywasz sporo na słońcu, Twoja skóra narażona jest na alergie, oparzenia, przebarwienia, a nawet nieprzyjemne, uporczywie swędzące grudki bądź pęcherze. Jesienią i zimą w szczególnie słoneczne dni również możesz spotkać się z taką reakcją skóry. W trosce o zdrową, promienną cerę, zwłaszcza tę wrażliwą, warto zatem zabezpieczyć się na co dzień, przez cały rok. Jeśli nie lubisz konsystencji kremów z filtrem, możesz połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli makeup z ochroną cery, np. za pomocą ochronnego kremu BB Avon SPF 45.