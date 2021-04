Kijów zaostrza restrykcje. Transport publiczny tylko z przepustkami

Kijów stanął w korkach

Pracodawcy zobowiązani byli do oddelegowania pracowników do pracy zdalnej lub do wydania im przepustek na transport publiczny. W poniedziałek rano, liczący ok. 3 mln mieszkańców Kijów, stanął w korkach. Internauci skarżą się, że ceny za przejazdy taksówkami gwałtownie skoczyły w górę.