Skandal we Francji. Tajne, wystawne kolacje elit w czasie lockdownu

Skandal we Francji wybuchł po tym, jak w piątek, 2 kwietnia kanał telewizyjny M6 wyemitował nagranie z ukrytej kamery. Pokazano na nim gości, zajadających się kawiorem i popijających szampana. Jak podała stacja telewizyjna, adres tajnego posiedzenia znany był wyłącznie osobom uprzywilejowanym.

Kolacje bez maseczek i dystansu

Na opublikowanym nagraniu widać było, że goście nie stosują się do pandemicznych obostrzeń . Nie noszą maseczek, nie zachowują dystansu społecznego, a niektórzy nawet witają się pocałunkami w policzek. Bez maseczek ochronnych był również obsługujący imprezę personel.

Jedną ze zidentyfikowanych osób był były prezenter telewizyjny Pierre-Jean Chalencon, właściciel luksusowego Palais Vivienne w Paryżu. Francuska telewizja zasugerowała, że właśnie to miejsce mogło działać jako tajna restauracja.

#ChcemyNazwisk

Głos w sprawie zabrał minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin, sugerując, że jeśli doniesienia o tajnych spotkaniach ministrów są prawdziwe, to każdy, kto był obecny, powinien zostać postawiony w stan oskarżenia. - Nie ma dwóch typów obywateli - tych, którzy mają prawo do imprez i tych, którzy go nie mają - poinformował Darmanin.