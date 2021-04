Francja. Prezydent ogłosił 4-tygodniowy lockdown

Francja - lockdown w całym kraju

Francja - sytuacja epidemiczna jest poważna

Zaszczepione zostało zaledwie ok. 10 proc. populacji Francji, a liczba zakażonych wzrosła do 40 tys. We wtorek, 30 marca na oddziałach intensywnej terapii znajdowało się ok. 5 tys. osób.