Kłębowisko rzadkich węży morskich. Odkryły je nurkujące babcie

Siedem nurkujących babć pomogło naukowcom odkryć dużą populację jadowitych węży morskich w zatoce Nowej Kaledonii. Kobiety tworzą grupę, która nazywa się "The Fantastic Grandmothers". W jej skład wchodzą kobiety od 60 do 75 lat.

- Zadziwiające jest to, że babcie znalazły tak dużą liczbę śmiertelnie toksycznych węży morskich w małej zatoce, która jest codziennie okupowana przez hordy lokalnych mieszkańców i pasażerów statków wycieczkowych. Mimo to w Baie des nie odnotowano ukąszeń gatunku Cytroni, świadczy to o bardzo życzliwym usposobieniu tych zwierząt – mówi profesor Shine w rozmowie z The Guardian.