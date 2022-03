Klimat Andrzejówki jest nie do podrobienia. "Pasja, zabawa i brak napięcia, że coś musimy"

Spełniłem najpierw jedno, potem drugie. Jeśli chodzi o resztę ekipy, to każdy z nich ma jakąś swoją opowieść. Generalnie jesteśmy grupą osób, które znają się od dawna, lubią i które postanowiły zrobić w życiu coś szalonego, co da nam nie tylko pracę, ale też mnóstwo radości i satysfakcji. Podzieliliśmy się rolami, każdy odpowiada za swój kawałek, robi to co umie najlepiej. Ja przez laty pracowałem w marketingu, więc w Andrzejówce odpowiadam przede wszystkim za "propagandę". Szefową kuchni jest dziewczyna (Monia Jurzyk), która zawodowa zajmowała się grafiką komputerową, ale gotowanie to jej pasja. Jak ludzie pytają, jak to się dzieje, że nie będąc zawodową kucharką popełnia tak genialne dania, to odpowiada, że sama lubi dobrze zjeść.