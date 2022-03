Włoski kurort, który pokochały nie tylko gwiazdy. Oto Alpe di Siusi

W Alpe di Siusi (Seiser Alm) każdy znajdzie coś dla siebie. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji świetnie przygotowane stoki - kurort połączony jest z ośrodkiem Val Gardena, dzięki czemu łącznie dostępnych jest aż 175 km tras. Nie zapominajmy też, że Alpe di Siusi należy do największej w Europie karuzeli narciarskiej, czyli Sella Ronda. Co więcej, znajdziemy tam 81 km tras biegowych, 30 km tras pieszych oraz osiem torów saneczkowych.