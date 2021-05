Kłodzko. Afera o szlaki turystyczne. "To się w pale nie mieści"

- Propozycja zmian wypłynęła w roku 2018. Do tego momentu współpraca odbywała się bez problemów, pomagaliśmy sobie wzajemnie - mówi w rozmowie z WP Witold Telus, wiceprezes zarządu PTTK Kłodzko. - Z naszych ustaleń wynika, że w 2018 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu rozesłała do Nadleśnictw specjalny okólnik z instrukcją, jak postępować ze szlakami w lasach - tłumaczy.