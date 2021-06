Kolejowe podróże między Warszawą a Lublinem

Szybka i sprawna podróż pociągiem między Warszawą a Lublinem ma bardzo duże znaczenie dla krajowej turystyki. Oba te miasta to kierunki popularne wśród podróżnych, pragnących przespacerować się po klimatycznych starówkach lub zwiedzić zamki – Królewski czy Lubelski. Mazowsze i Lubelszczyzna jednak, oprócz tętniących życiem miast, to też wiejskie pejzaże, stare, drewniane chatki i kościoły oraz wiekowe pałace. Można się dojechać samochodem, ale można też wybrać pociąg – bardziej ekologiczny środek transportu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowej między Warszawą a Lublinem, pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, przez co przejazd między miastami zajmie około 1,5 godziny. Podróżowanie po regionach będzie samą przyjemnością – szybko, wygodnie i bez korków.