Komiczna sytuacja w Mediolanie. Turysta podał się za potomka dynastii i zażądał kluczy do Pałacu Królewskiego

Do absurdalnej sytuacji doszło w Mediolanie. Mężczyzna z walizkami zameldował się w Pałacu Królewskim i zażądał kluczy do tego muzeum mówiąc, że jest potomkiem dynastii sabaudzkiej i będzie tam mieszkał jako jego właściciel. Dopiero dziesięciu policjantów zdołało go wyprowadzić.