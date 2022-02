Murowany hit wakacji 2022. Szykują się na rekordowe lato

- Grecja daje wiele możliwości wypoczynku – to zarówno część kontynentalna, jak i wyspy, popularne kurorty i bardziej kameralne lokalizacje - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. - Choć mówimy o jednym kraju, to w rzeczywistości do wyboru mamy ponad 20 różnych miejsc. Wśród naszych klientów największą popularnością cieszą się greckie wyspy Kreta, Rodos, Zakynthos, Kos i Korfu. Łącznie odpowiadają one za 58 proc. sprzedaży wyjazdów do Grecji na sezon lato 2022.