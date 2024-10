Koniec boskich fotek w kultowym miejscu. Zasłonią je przezroczystymi panelami

Fontanna di Trevi to miejsce, które każdy turysta chce odwiedzić podczas wizyty w Rzymie. Przez wielu uważana jest za najpiękniejszą na świecie. Przez to, że jest, popularna, a więc oblegana przez tłumy, stała się w ostatnich miesiącach polem do dyskusji o tym, czy nie ograniczyć do niej dostępu.