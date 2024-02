Co dzieje się z monetami wrzuconymi do fontanny di Trevi? Podróżniczka tłumaczy

Niestety nie wszyscy turyści z poszanowaniem podchodzą do rzymskiego obiektu. W ubiegłym roku szczególnie głośno zrobiło się o fontannie, kiedy to miał miejsce niefortunny incydent. Pewien mężczyzna wskoczył na jeden z posągów fontanny i zanurzył się w basenie, podczas gdy inni zachwyceni nagrywali jego nieodpowiednie zachowanie. Od tamtego czasu władze zaczęły zastanawiać się nad wprowadzeniem ograniczeń dla turystów, dotyczących odwiedzania tej części miasta. Póki co żadne zmiany nie weszły w życie.