Taka okazja zdarza się raz na 25 lat. Przed nami wyjątkowy rok

Samą tradycję obchodzenia jubileuszy rozpoczął papież Bonifacy VIII już w 1300 r. Początkowo odbywały się one co sto lat, jednak stopniowo minimalizowano ten czas. Najpierw został on zmniejszony o połowę, czyli do 50 lat. Z kolei od 1475 r. jubileusze obchodzone są już co 25 lat.