Koniec z obowiązkową kwarantanną. Turystyczny raj łagodzi przepisy

Ministerstwo Turystyki tego kraju szacuje, że w 2022 r. do Tajlandii przyjedzie ok. pięciu milionów zagranicznych turystów. I choć to mało w porównaniu z prawie 40 milionami w roku przed pandemią, to i tak robią wszystko, by przyciągnąć gości z zagranicy. Teraz poinformowali o zmianie obostrzeń na granicy.