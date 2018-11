Koniec z porami roku, które znamy. Ekspert punktuje skutki globalnego ocieplenia

Wygląda na to, że możemy zapomnieć o czterech porach roku, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. – Czekają nas ekstremalnie ciepłe sezony letnie oraz szare, deszczowe zimy z epizodami dwutygodniowych mrozów – zapowiada fizyk atmosfery, prof. Szymon Malinowski.

W dzisiejszych czasach pory roku znacząco różnią się od tych, do których są przyzwyczajeni nasi dziadkowie czy pradziadkowie. Wszelkie "śnieżyce stulecia" czy "ulewy dekady" mogą przejść do historii. Jeśli sprawdzą się przewidywania fizyka atmosfery Szymona Malinowskiego, profesora Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w przyszłości czekają nas długie i upalne lata oraz stosunkowo ciepłe zimy z krótkimi epizodami opadów śniegu i mrozu, które mogą znacząco skrócić długość wiosny.

Malinowski wyjaśnia, że nowe pory roku to przede wszystkim efekt globalnego ocieplenia .

– Latem w Arktyce bardzo ubywa lodu i w okresie jesieni są temperatury znacznie wyższe niż bywały kiedyś. W takiej sytuacji nie ma skąd spłynąć do nas chłodne powietrze. Nawet jak mamy napływ z północy, powietrze pochodzi znad otwartego oceanu, którego temperatura wynosi około zera stopni, a nie znad warstwy lodu, nad którą temperatura może wynieść minus 20 i więcej – wyjaśnia prof. Malinowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dopiero gdy Arktyka zamarznie, a Azja się wychłodzi, czyli w drugiej połowie zimy, prawdopodobieństwo mrozów w Polsce wzrośnie. Co ciekawe, takie warunki pogodowe mogą się utrzymać aż do początku kwietnia.

Zdaniem Malinowskiego Polacy mogą nie być gotowi na takie zmiany i musimy być przygotowani na "sytuacje grożące paraliżem", co zwiększy wydatki na utrzymanie sprzętu i ludzi, którzy, w razie potrzeby, będą gotowi podjąć walkę z zagrożeniem.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, które zaczynamy obserwować na co dzień, to jednoznaczny dowód na globalne ocieplenie. Gdyby nie to, zjawiska takie jak pożary w Kalifornii nie występowałyby tak często, jak teraz.