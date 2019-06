Kontrowersyjna inwestycja drogowa. Może spowodować, że Śniardwy wyschną

Informacja o budowie nowej trasy najczęściej budzi pozytywne reakcje. Jednak nie tym razem. Mowa o planie stworzenia drogi, która ma przebiegać przez środek Mazur. Mieszkańcy i samorządy mają spore zastrzeżenia do tej inwestycji.

Usprawnienie transportu, przyspieszenie rozwoju regionu i zlikwidowanie problemu jego "wykluczenia" - to główne założenia, które przyświecają stworzeniu międzynarodowej drogi ekspresowej, prowadzącej od Ełku przez Mrągowo do Olsztyna .

Jak informuje Gazeta Wyborcza, drogowcy rozważają trzy warianty S16. Dwa z nich mówią o poprowadzeniu trasy w korytarzu zbliżonym do istniejącej i wymagającej remontu drogi krajowej nr 16. W obu przypadkach jest planowana budowa mostu przez południową część jeziora Tałty, czyli niedaleko Mikołajek . Największe kontrowersje budzi trzecia opcja, która wiąże się z utworzeniem mostów nad jeziorami Juksty (k. Mrągowa) i Tałty. Pod koniec 2019 r. będzie wiadomo, który wariant zostanie zrealizowany.

Projekt 70-kilometrowej ekspresówki, opiewającej na kwotę od 2,5 do 4,5 mld zł oraz prowadzącej przez jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, zyskał poparcie sejmiku województwa mazursko-warmińskiego. Jednak część osób bardzo sceptycznie podchodzi do pomysłu – m.in. osoby żyjące na tych terenach, które o ambitnym projekcie dowiedziały się na początku kwietnia br. Podczas jednego ze spotkań organizowanych przez GDDKiA dano im do zrozumienia, że nikt nie pyta się ich o zdanie - czy są "za" czy "przeciw" tej inwestycji.