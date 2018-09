Jezioro Esieh na Alasce wydziela gazy. Tyle, co 6 tysięcy krów

Globalne ocieplenie przyczynia się do stopniowego rozmrażania gruntów na biegunie północnym. Powoduje to m.in. uwalnianie się gazów. Okazuje się, że źródłem ich emisji może być także jezioro.

Naukowcy odkryli, że położone na Alasce jezioro Esieh jest źródłem emisji metanu do atmosfery. Tematem tym zajmuje się prof. Katey Walter Anthony z Uniwersytetu Alaska. To m.in. jej badania wykazały, że do powstawania gazów w akwenie nie przyczyniają się żyjące w nim formy życia a struktury geologiczne. Okazuje się, że pod wieczną zmarzliną znajdują się pokłady gazów cieplarnianych, które z powodu rozmrażania się gruntów w coraz większej ilości, są uwalniane do atmosfery. Właśnie takie zjawisko ma miejsce w jeziorze Esieh.