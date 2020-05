Koronawirus. Czy można zarazić się na basenie i kąpielisku?

Czy można zarazić się na basenie?

- Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC, zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji – wyjaśnił w piśmie do sanepidu Juszczyk.