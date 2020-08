Koronawirus. Ministerstwo tłumaczy się z zakazu lotów do Szwecji

Każde kolejne rozporządzenie dotyczące zakazu połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym wzbudza kontrowersje. Grupa Polaków mieszkających w Szwecji wystosowała pismo do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie. Mamy odpowiedź.

Zakaz lotów do Szwecji i Portugalii obowiązuje już od momentu wprowadzenia w Polsce pierwszych obostrzeń, czyli od prawie pięciu miesięcy.

Od 17 czerwca - od momentu przywrócenia lotów międzynarodowych z i do Polski - sytuacja się nie zmienia. Za każdym razem, gdy polski rząd ogłasza kolejne rozporządzenie dotyczące zakazu lotów międzynarodowych, na "czarnej liście" jest Szwecja i Portugalia. A w głowach Polaków pojawia się to samo pytanie: jakimi kryteriami kieruje się rząd w podejmowaniu decyzji o zakazie lotów w danym kierunku?

- Zakaz lotów do Szwecji nie ma już uzasadnienia w sytuacji epidemiologicznej. Są kraje o wyższym współczynniku przypadków na 100 tys. mieszkańców i tam loty mogą odbywać się bez ograniczeń - mówił tydzień temu w rozmowie z WP mieszkający w Szwecji Krzysztof Piersiala, który wysłał pismo do ministerstwa w imieniu szwedzkiej Polonii. - Na promach z Nynäshamn do Gdańska na kilka tygodni do przodu liczba wolnych kabin jest bardzo ograniczona, a w wiele dni zupełnie niedostępna! Rząd zmusza nas, żebyśmy podróżowali przez 19 godzin z innymi pasażerami, zamiast lecieli samolotem przez 50 minut.

W Szwecji odnotowano dotychczas ponad 80 tys. przypadków zarażenia koronawirusem, a ponad 5700 osób zmarło.

Zakaz lotów do Szwecji - Polacy mają dość

"W imieniu własnym oraz szwedzkiej Polonii, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kryteriów jakimi kierujecie się Państwo przy podejmowaniu tej decyzji. Sprawa ta uderza w Polonię w Szwecji i wzbudza wiele emocji, ponieważ w tym momencie decyzje Rady Ministrów nie są spójne z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Sami Państwo poinformowaliście, że nowe rozporządzenia publikowane są na dzień przed wygaśnięciem poprzedniego, by uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną w danym kraju. Według danych opublikowanych przez European Centre for Disease Prevention and Control, Szwecja ma wskaźnik 34,9 nowych przypadków w ciągu ostatnich dwóch tygodni na 100 tys. mieszkańców i tendencja zmiany tego wskaźnika jest cały czas spadkowa" - czytamy w piśmie wysłanym do rządu tydzień temu.

Autor dokumentu poprosił ministerstwo o opublikowanie jasnych wytycznych, jakimi rząd kieruje się w podejmowaniu tak ważnej decyzji. Odpowiedzi nie dostał do dziś. Nam rzecznik prasowy odpisał, ale podane przez niego wytyczne mijają się z danymi liczbowymi instytucji, na którą się powołuje.

Zakaz lotów - odpowiedź ministerstwa

- Decyzja o ostatecznym kształcie regulacji została podjęta przez Radę Ministrów. W toku uzgodnień międzyresortowych resorty przedstawiały własne stanowiska - wyjaśnia dla WP Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. - Jednocześnie kluczowe dla kształtu tego aktu prawnego były rekomendacje Ministra Zdrowia, które uwarunkowane są wskaźnikiem średniej czternastodniowej liczby stwierdzonych przypadków COVID-19 na sto tysięcy mieszkańców, podawanego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz liczbą i jakością testów realizowanych w innych państwach.

Problem w tym, że w Unii Europejskiej są kraje, do których można latać z Polski, a mają wyższy wskaźnik zakażeń niż Szwecja czy Portugalia i tendencję wzrostową liczby nowych przypadków. Tak było przed wprowadzeniem aktualnego rozporządzenia i tak jest teraz. Na 2 sierpnia ten wskaźnik wynosi w Hiszpanii - 60,2 , w Rumunii 79,4, a w Bułgarii 45,7. W Szwecji to obecnie 30,7, a w Portugalii 28,4. Liczby mówią same za siebie.

- Odpowiedź ministerstwa nie ma sensu. Na pewno nie tłumaczy, dlaczego zakaz lotów do Szwecji został utrzymany. I to jest właśnie powód, dla którego zaczęliśmy pisać o tej sprawie - mówi Krzysztof Piersiala. - W dniu ogłoszenia rozporządzenia wyższe wskaźniki od Szwecji miała Hiszpania, Rumunia i Bułgaria. W tym momencie kraje o wyższym wskaźniku to Hiszpania, Belgia, Malta, Bułgaria, Rumunia, Luksemburg. Poza Luksemburgiem, do wszystkich pozostałych można latać z Polski. Zakaz lotów do Portugalii ma jeszcze mniejszą zasadność.

Krzysztof Piersiala zwraca też uwagę, że odpowiedź ministerstwa na temat liczby i jakości wykonywanych testów jest enigmatyczna. - Kraje, które są na liście zakazów robią znacznie więcej testów niż te, do których można latać. Szwecja i Portugalia są w europejskiej czołówce - mówi. - Jestem bardzo ciekawy, jakie zarzuty mogłoby mieć Ministerstwo Zdrowia do Szwecji w kwestii jakości testów. Ja sam jestem lekarzem, pracuję w Szpitalu Karolinska w Sztokholmie i Instytucie Naukowym Karolinska. Również w projekcie związanym z COVID-19.

Z jego relacji wynika, że wykonanie testu w Szwecji jest dużo łatwiejsze niż chociażby w Polsce.

- Mamy dostęp do najnowszych i najlepszych maszyn PCR na świecie. Do tego, każdy mieszkający w Szwecji może zrobić test PCR na koronawirusa za darmo i wielokrotnie! Wystarczy zarezerwować termin online i test wykonany jest w ciągu 2-3 dni - opowiada. - Jeśli ktoś nie chce wychodzić z domu, to kurier dostarcza i odbiera później kit do samodzielnego wykonania testu (wymazu z jamy ustnej). Ponadto my, lekarze mamy prawo zamówić dla każdego pacjenta test.

Ponownie poprosiliśmy ministerstwo o ustosunkowanie się do konkretnych liczb. Czekamy na odpowiedź, ale także na kolejne rozporządzenie.

Ostatnie rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 lipca i traci moc z dniem 11 sierpnia. Tego dnia w godzinach wieczornych należy spodziewać się nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie 12 sierpnia.