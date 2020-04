Koronawirus: turyści mieszkali w jaskini. Chcieli w niej przeczekać kwarantannę

- Zanim zaczęła się ogólnokrajowa kwarantanna, żyli w hotelu w okolicy Muni Ki Reti, ale przenieśli się do jaskini po tym, jak skończyły im się pieniądze – mówił w rozmowie z AFP Rajendra Singh Kathait z lokalnej policji. - Mieli jednak trochę pieniędzy na jedzenie i inne rzeczy – tłumaczył. Dla zachowania pozorów, po jedzenie do sklepu wysyłali Nepalczyka.

Zatrzymani przez policję turyści nie wykazywali żadnych symptomów zarażenia koronawirusem . Mimo to, dla dochowania wszelkich należytych procedur, funkcjonariusze zadecydowali o poddaniu ich dwutygodniowej kwarantannie.

Koronawirus: turyści mieszkali w jaskini

Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, nie jest to jedyny przypadek chowania się podróżnych w jaskiniach. "The Tiger" donosi, że w podobnej sytuacji znalazła się para podróżników z Rosji. Mieli przez ok. miesiąc mieszkać w namiocie w jaskini w prowincji Krabi w Tajlandii.