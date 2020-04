Koronawirus w Chinach. Lotnisko w Wuhan otwarte

Zamknięte przez koronawirusa

Lotnisko w Wuhan leży ok. 26 km od centrum miasta. Zostało zamknięte z powodu epidemii koronawirusa 23 stycznia. Otwarto je ponownie po 76 dniach - 8 kwietnia. Ale było to tydzień po tym, jak operacje lotnicze zostały przywrócone w pozostałych portach lotniczych prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

Zanim lotnisko wróciło do pracy, w terminalu przeprowadzono drobiazgową dezynfekcję.

Samoloty z Wuhan

Pierwszy lot po otwarciu portu obsługiwała linia China Eastern Airlines. Przewoźnik poinformował, że wznawia loty do Szanghaju, Xiamen, Ningbo, a także do Kantonu. W sumie, w pierwszym dniu operacji, obsłużył on ponad 30 lotów.