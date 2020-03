Koronawirus. Ziemia odetchnęła. "Są granice tego, ile może wytrzymać ekosystem"

Nieczynne lotniska, zmniejszenie ruchu drogowego oraz zamknięcie ogromnej liczby lokali gastronomicznych i użytkowych - wszystko to uderza w gospodarkę i powoduje dramatyczną sytuację wielu branż. Jednak ograniczenie niszczycielskiej działalności ludzi to jednocześnie lekarstwo dla natury. W dobie pandemii z każdym dniem odnotowuje się zmniejszenie emisji CO2 na świecie.

Pierwsze zmiany mogliśmy zaobserwować w Chinach. To właśnie w Wuhan, mieście stanowiącym epicentrum koronawirusa, wprowadzono pierwszą przymusową i wyjątkowo surową kwarantannę. Ponad 11 milionów obywateli zostało zmuszonych do pozostania w domach. Na efekty kwarantanny nie trzeba było długo czekać.

Czyste powietrze, ale nie w Polsce

- W chińskich miastach zamrożenie aktywności gospodarczej sprawiło, że znowu widać było niebo i to nie zasnute smogiem, a poziomy emisji CO2 w lutym spadły o jedną czwartą, czyli o 200 milionów ton. To mniej więcej połowa rocznej emisji gazów cieplarnianych Polski – mówi w rozmowie z WP Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa organizacji WWF.

Brak ludzi służy zwierzętom

Place, skwery, czy świątynie dawno nie były tak puste, jak teraz. Pewne jest, że skorzysta na tym planeta. I choć w sieci pojawia się wiele fake newsów na ten temat, to fakt jest taki, że gwałtowny spadek liczby ludzi przebywających w miastach, spowodował, że w wielu miejscach nagle zaczęły pojawiać się dawno niewidziane zwierzęta. Czasem to takie gatunki, które normalnie nie zapuszczają się w rejony, gdzie obserwuje się zwiększone natężenie ruchu.

- Wenecja jest mocnym i bardzo dobrym przykładem wpływu kwarantanny spowodowanej koronawirusem na środowisko naturalne. Włochy zostały najbardziej dotknięte w Europie przez pandemię, a Wenecja to jedno z najpopularniejszych miast świata. Już sam mniejszy ruch łodzi sprawił, że woda stała się przejrzysta i znowu widać w niej życie – tłumaczy Karpa-Świderek. - Wenecja płaci dużą cenę za swoją popularność. Od lat widać było, że niezrównoważona turystyka, także w postaci gigantycznych wycieczkowców, dobijających do tamtejszych portów, jest ogromnym zagrożeniem dla lokalnego ekosystemu. Gdy epidemia się skończy, warto pomyśleć, jak pogodzić globalną turystykę z ochroną przyrody. Są granice tego, ile może wytrzymać ekosystem. My, ludzie, zbyt często je przekraczamy – mówi rzeczniczka WWF.

Niech to będzie dla nas przestrogą

WWF przestrzega przed powrotem do naszej bezrefleksyjnej i niszczycielskiej działalności. Sytuacja, w jakiej obecnie się znaleźliśmy powinna dać nam do myślenia. Katarzyna Karpa-Świderek tłumaczy w rozmowie z WP, że należałoby zmniejszyć presję na środowisko, wprowadzając konkretne zmiany systemowe. Tylko w ten sposób uda nam się rozwiązać problemy kluczowe dla naszego życia i zdrowia.

- To, że przyroda w wielu miejscach wraca do życia, to oczywisty efekt zmniejszenia presji na środowisko przez ludzi. Problem w tym, że nawet kilka tygodni przestoju nic nie zmieni, jeżeli potem wrócimy do tego, co było. Epidemia nie jest bowiem ani odpowiedzią na kryzys klimatyczny, ani na utratę różnorodności biologicznej i wymieranie gatunków – podsumowuje rzeczniczka WWF Poland.