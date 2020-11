Koronawirus. Zmiany w zasadach wjazdu na Słowację

Słowacja - wjazd tylko z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa

"W przypadku powrotu do Polski z krajów niezaliczanych do państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego (m.in. Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Malta, Portugalia, Rumunia, Serbia i Ukraina) jest możliwy tranzyt przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin od momentu wjazdu bez zatrzymywania się, za wyjątkiem tankowania na stacjach benzynowych" - wskazano na stronie gov.pl.

MSZ ostrzega, że w przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 euro. To równowartość ok. 7 tys. 600 zł.