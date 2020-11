Koronawirus. Testy, zakazy, kwarantanny. Gdzie można polecieć z Polski?

Niemcy

Nasz zachodni sąsiad uznał Polskę za obszar podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem. W związku z tym zalecane jest unikanie podróży między oboma krajami. Kto jednak chce wybrać się do Niemiec może to zrobić, ale po przyjeździe czeka go 14-dniowa kwarantanna. Żeby jej uniknąć lub skrócić konieczne jest okazanie testu PCR, zrobionego najwcześniej 48 godzin przez wjazdem do Niemiec.