Koszmar turystów na Teneryfie. 11 osób porwanych przez gigantyczną falę

Co ciekawe, Quintana dodał też, że najgorszym błędem podczas takich sytuacji jest próba dopłynięcia do brzegu. - Jeżeli kąpiący się nie stracił przytomności z powodu uderzenia o skały, zazwyczaj płynie do brzegu i traci siły, a wtedy jego ciało znów przegrywa z falą i zostaje uderzone o skały. Lepiej jest oddalić się od brzegu - dać się ponieść prądowi, zachować energię, żeby móc machać rękoma do ratowników - wyjaśnia.