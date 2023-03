Koszmarny widok w Australii. "Okropny zgniły zapach"

Wyjaśniły, że z powodu stopniowego ustępowania wód powodziowych i mniejszej dostępności tlenu, wiele ryb (w tym m.in. karpie i śledzie) zostało zmuszonych do przemieszczenia się w górę rzeki. Niestety nie uchroniło to ich przed śmiercią. "Było to związane z wysokimi temperaturami powietrza, ponieważ ryby żyjące w ciepłych wodach mają zwiększone zapotrzebowanie na tlen" - czytamy w oświadczeniu władz stanu.