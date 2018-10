Krakowskie Sukiennice. Za wynajęcie kramu 30 tys. zł miesięcznie

47 oferentów ubiegało się o wynajem jednego z kramów w krakowskich Sukiennicach. O 10-metrowy punkt toczyła się ogromna rywalizacja. Podczas licytacji cena osiągnęła zawrotną kwotę. Przyszły najemca będzie musiał płacić miesięcznie 30 tys. zł.

Nic dziwnego, że zainteresowanie tym przetargiem było tak duże, ponieważ najemcy rzadko rezygnują z wynajmu kramów w najbardziej rozpoznawalnym miejscu w Krakowie. Po raz ostatni nastąpiło to w 1994 roku, czyli 24 lata temu. Teraz z Sukiennic zniknie "Cepelia".

Oferenci, którzy przystąpili do przetargu, rozpoczęli licytację od 1,5 tys. zł za metr kw. Cena szybko poszybowała do góry i dwukrotnie przebiła stawkę wyjściową, osiągając pułap 3 tys. zł, a ponieważ zwolniony lokal ma powierzchnię ponad 10,5 m kw. miesięczny czynsz, który ma płacić zwycięzca aukcji, wynosić będzie ok. 30 tys. zł.