Kusadasi przeszło kompletną przemianę. Wygląda jak kraina z bajki

Aż 400 budynków w Kusadasi zostanie odnowionych i pomalowanych na kolory tęczy. Lokalne władze liczą, że barwna panorama miasta przyciągnie większą liczbę turystów.

Nietypowy projekt w Kuşadası jest pomysłem marki AkzoNobel's Marshall, produkującej farby. Dzięki niej w sumie ponad 400 domów zostanie zrewitalizowanych i pomalowanych. Już teraz widać efekty prac. Budynki położone są na terenie dzielnicy Tepe, która zlokalizowana jest wysoko na wzgórzu i może ją dostrzec każdy przybywający do portu w Kuşadası . Kolory domów zostały tak dobrane, żeby tworzyły tęczę.

- Jest to dla nas kluczowe miejsce, ponieważ właśnie tam udają się turyści po przybyciu do Kuşadası. Tęczowe domy wspaniale wpisują się w piękną panoramę wzgórza, dlatego wierzymy, że ten projekt przyniesie wiele dobrego naszej społeczności - powiedział Özer Kayalı, burmistrz Kuşadası.

Kuşadası to miasto położone na zachodnim wybrzeżu Turcji na terenie prowincji Aydın. Jest jednym z najpopularniejszych portów turystycznych. To właśnie stamtąd najłatwiej dostać się do Efezu, czyli jednej z największej atrakcji tego kraju.