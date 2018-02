Turcja Egejska. Rajski zakątek w cieniu słynnej riwiery

Najlepsze na świecie falafele, boska laguna Oludeniz i bardzo niskie ceny. Za wczasy w Turcji Egejskiej zapłacimy już od 1163 zł. I będą to najlepiej wydane pieniądze w tym roku. O wakacyjnym zakątku rozmawiamy z Adrianą Protosiewicz z Wakacje.pl.

Jedną z największych atrakcji Turcji Egejskiej jest laguna Oludeniz (Shutterstock.com)

WP: Wczasy w Turcji kojarzą nam się głównie ze słynną Riwierą Turecką. Turcja Egejska jest mniej popularna, z czego to wynika?

Adriana Protosiewicz: Riwiera Turecka jest w ofercie biur podróży o wiele dłużej, a lotów czarterowych podczas sezonu letniego do Antalyi jest zdecydowanie więcej. Ponadto już teraz możemy tam polecieć także zimą. Nie zmienia to jednak faktu, że egejska część Turcji również cieszy się popularnością i ma rzesze swoich fanów.

Bodrum (Shutterstock)

Czym różni się Turcja Egejska od Riwiery?

Zacznijmy od tego, co kryje się pod określeniem Turcja Egejska - jest to zachodnie wybrzeże Turcji od Izmiru, aż po Marmaris. Głównymi kurortami są Bodrum, Marmaris oraz Kusadassi. W odróżnieniu od Riwiery Tureckiej, czyli wybrzeża Turcji południowej leżącej nad Morzem Śródziemnym, linia brzegowa jest tu bardziej różnorodna. Czasem skalista, z zatoczkami, przeplatana piaszczystymi, bądź piaszczysto-żwirowymi plażami. Jeżeli chodzi o klimat nie jest tu tak duszno i parno jak na Riwierze, a przez to wysokie temperatury są mniej dokuczliwe. Poza tym w czasach antycznych, jak i jeszcze w XX wieku, tereny te zamieszkiwali Grecy, czego wpływy możemy zobaczyć do dziś w architekturze, ceramice i rzeźbie.

Sztandarową atrakcją jest laguna w Oludeniz. Jej zdjęcie można znaleźć w każdym folderze czy katalogu. Rzeczywiście warto ją zobaczyć?

Laguna jest oszałamiająco piękna. Otoczona z trzech stron górami, z kamienisto-żwirową plażą i krystalicznie czystą wodą przyciąga codziennie wielu turystów. W sezonie letnim możemy się tu spodziewać wielu odwiedzających. Ponadto sama nazwa Oludeniz oznacza "spokojne morze". Woda jest praktycznie bez fal i przejrzyście czysta, dzięki temu idealnie nadaje się jako kąpielisko dla dzieci.

Shutterstock.com

Co poza plażami czeka na turystów w Turcji Egejskiej?

Wzdłuż całego wybrzeża możemy oglądać pozostałości kultury antycznej, m.in. ruiny starożytnego Efezu, Troi, czy Pergamon. Jest to też świetne miejsce dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas. Tym, którzy nie chcą leżeć przy hotelowym basenie, przypadnie do gustu wyprawa na jeep safari, nurkowanie czy możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak narty wodne, paralotniarstwo. Poza tym Grecja jest stąd na wyciągniecie ręki. Bardzo popularne są rejsy z całodziennym zwiedzaniem greckich wysp, np. Kos bądź Samos.

A jak z jedzeniem? Lepiej zdecydować się na opcję all inclusive czy wybrać się do miejscowych knajpek?

Jedzenie w hotelach jest naprawdę wyśmienite. W ofercie typu all inclusive możemy korzystać z bogato zastawionych bufetów. Warto jednak wybrać się na spacer i spróbować lokalnych specjałów w miejscowych restauracjach. Tradycyjne tureckie potrawy takie jak kebab, falafel czy baklawa tu smakują najlepiej. Od pokoleń przyrządzane z lokalnych, świeżych produktów, według wciąż tych samych receptur. Jednak warto skusić się też na danie wywodzące się z Izmiru - faszerowane ryżem kwiaty kabaczka.

Bodrum (Shutterstock)

Jakie kurorty są najlepsze na wczasy w Turcji Egejskiej?

Najpopularniejsze kurorty to Bodrum, Marmaris, Kusadasi, Oludeniz. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zarówno zaciszne miejsca, gdzie można spędzić urlop w kameralnej atmosferze, miejsca dla miłośników życia nocnego, jak i resorty dla rodzin z dziećmi zapewniające mnóstwo zabawy i wodnego szaleństwa. Dzięki dobrej komunikacji (busy i dolmusze) mamy możliwość spędzenia urlopu w takiej formie, jaką lubimy, a ponadto zwiedzenia i poznania okolicy.

Jest coś, co szczególnie warto kupić na miejscu?

Na tutejszych bazarach czeka na nas mnóstwo produktów - odzież, dywany, biżuteria, itd. Oczywiście obowiązuje zasada targowania. Jest to tradycja i element lokalnego kolorytu. Szczególnie polecałabym chałwę. Takiej pysznej na pewno nie kupimy nigdzie indziej. Jako suweniry z podróży warto wybrać ceramikę, taką jak talerzyki, misy, filiżanki, z popularnym motywem "Oka Proroka".

Marmaris (Shutterstock)

Co wyróżnia Turcję Egejską na tle innych wakacyjnych kierunków?

Na pewno to, że dzięki takiej różnorodności miejsc, hoteli, form aktywności, każdy tu znajdzie coś dla siebie. Na zachodnie wybrzeże Turcji samoloty latają z Polski aż na 3 różne lotniska - do Dalamanu, Bodrum oraz Izmiru. Dzięki temu transfery do hoteli są krótsze, a podróż wygodniejsza. Łagodny klimat, piękna pogoda, smaczne jedzenie, błękit Morza Egejskiego to gwarancja udanych wakacji.

Jakie miesiące są najlepsze na wyjazd?

Na wczasy w Turcji Egejskiej można wybrać się w okresie od maja do połowy października. W okresie wiosny i wczesnej jesieni temperatury wahają się ok. 20 st. C, a w szczycie sezonu sięgają nawet 32 st. C.