Kwarantanna po powrocie spoza strefy Schengen. Co z wyjazdami do Turcji, Albanii czy Egiptu?

- Jeśli będą w pełni zaszczepieni na koronawirusa (do momentu powrotu do Polski upłynie co najmniej 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki) lub mają zaświadczenie o statusie ozdrowieńca, nie podlegają kwarantannie - podkreśla Marzena German z Wakacje.pl. - Dotyczy to również dzieci do 12. roku życia. Pamiętajmy, że wśród turystów, którzy w tej chwili wypoczywają na zagranicznych wakacjach, są także osoby, które szczepiły się drugą dawką tuż przed wyjazdem, więc nawet jeśli nie miały ze sobą certyfikatu szczepień przy wyjeździe na wakacje, mogą z niego skorzystać teraz, przy powrocie - o ile, powtórzmy, w momencie przyjazdu do Polski upłynie min. 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki.