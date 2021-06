Wakacje 2021. Nowe zasady dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen

Wakacje 2021 - zasady dla przylatujących spoza Schengen

Obywatele spoza Schengen i EOG do tej pory mogli być zwolnieni z kwarantanny na podstawie negatywnego testu wykonanego po wjedzie do Polski w ciągu 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Z kwarantanny podróżujących do Polski spoza Schengen nie zwalniał i nadal nie będzie zwalniał test wykonany w kraju wylotu.